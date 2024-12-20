Астрологический гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака уже здесь, узнайте, что говорят звезды.

Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака, мы меняем то, как мы смотрим на мировую власть, политику, религию, и это означает, что мы можем увидеть намеки на власть и контроль в нашей жизни и внутри коллектива.

Вот что принесет гороскоп на день 20 декабря для вашего знака зодиака.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 20 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Это идеальное время, чтобы поставить цели на новый год. Используйте эту неделю, чтобы принять окончательное решение о том, к чему вы будете стремиться, а затем начните представлять это в своем воображении.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Не позволяйте людям, которым вы, как вы думаете, можете доверять, сбивать вас с толку. Обратите внимание на людей, которые, кажется, действуют вопреки своим словам и действиям. Вам следует обратить внимание на то, куда вы вкладываете свою энергию, и когда она не получает взаимности, отступите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Выходите и общайтесь, Близнецы. Это идеальное время, чтобы расправить крылья и полететь. Вы были созданы, чтобы встречаться с другими и веселиться в этой жизни. Не сидите дома, чувствуя себя одинокими (если только вы этого не хотите). Начните расширяться и наслаждаться всеми замечательными вещами, которые предлагает это время года.

Рак (21 июня - 22 июля)

Цельтесь в небо, Рак. Дела на работе могут начать улучшаться, и кто знает, если вы ищете работу, вы можете получить предложение. Если вы думаете о смене карьеры, подумайте о том, чтобы завести дополнительную пару глаз на свое резюме для улучшения. Затем подайте заявку.

Лев (23 июля - 22 августа)

Еще так много всего предстоит изучить, даже за то короткое время, что у вас осталось до конца года. Разбейте новую тему на удобоваримые части и осваивайте каждую из них пошагово, пока не будете готовы выйти на новый уровень. Энергия Овна связана со скоростью, поэтому чем меньше действие и урок, тем лучше.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы не импульсивный тип, но сегодня вы можете быть немного более реактивны, чем обычно. Это может означать, что вы оплачиваете счет для семьи, которую видите в ресторане, или платите вперед в кофейне или автокафе. Когда у вас есть что отдать, вы можете сделать это без колебаний и действительно чувствовать себя хорошо.

Весы (23 сентября - 22 октября)

У вас есть так много, что вы хотели бы отдать подходящей возможности и перспективной ситуации. Сегодня вы — самостоятельный человек, и инициирование новых целей для вас естественно. Вы даже можете попробовать что-то новое, не советуясь с другими.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В такие дни, как сегодня, лучше всего выбирать короткие дела для выполнения в ежедневном списке дел. Поэтому поставьте срочные задачи на первое место в вашем списке дел.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вам нравится, когда у вас появляется свежая идея, и когда вы чувствуете себя супер заряженным перспективами победы, вы готовы с энтузиазмом воспользоваться моментом. Это прекрасное время, чтобы использовать свое воображение, чтобы создать реальность для себя. Визуализируйте то, что вы хотите увидеть. Проясните, что вы надеетесь замыслить, и наблюдайте, как жизнь происходит.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня вы предпочитаете летать в одиночку и делать все по-своему. Вместо того, чтобы тусоваться поближе к дому или заниматься исключительно семейными делами, вы можете предпочесть больше личного пространства. Хорошо выделить немного времени для себя, чтобы подумать или записать в дневник. Когда это возможно, займитесь спортом или насладитесь тишиной.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы можете быть довольно разговорчивым, когда вы в настроении открыться и поделиться. Те, кто рядом с вами, получат удовольствие, потому что вы можете думать о многих вещах и имеете интригующие способы представления идей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Пришло время получить то, что вам нужно. Это время, чтобы осуществить свои мечты о новом доме или присмотреться к типу квартиры, в которой вы хотели бы жить. Вам может показаться забавным посещать сайты недвижимости и выборочно просматривать то, что доступно.

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