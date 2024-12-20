Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака, мы меняем то, как мы смотрим на мировую власть, политику, религию, и это означает, что мы можем увидеть намеки на власть и контроль в нашей жизни и внутри коллектива.

Вот что принесет гороскоп на день 20 декабря для вашего знака зодиака.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 20 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Это идеальное время, чтобы поставить цели на новый год. Используйте эту неделю, чтобы принять окончательное решение о том, к чему вы будете стремиться, а затем начните представлять это в своем воображении.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Не позволяйте людям, которым вы, как вы думаете, можете доверять, сбивать вас с толку. Обратите внимание на людей, которые, кажется, действуют вопреки своим словам и действиям. Вам следует обратить внимание на то, куда вы вкладываете свою энергию, и когда она не получает взаимности, отступите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Выходите и общайтесь, Близнецы. Это идеальное время, чтобы расправить крылья и полететь. Вы были созданы, чтобы встречаться с другими и веселиться в этой жизни. Не сидите дома, чувствуя себя одинокими (если только вы этого не хотите). Начните расширяться и наслаждаться всеми замечательными вещами, которые предлагает это время года.

Рак (21 июня - 22 июля)

Цельтесь в небо, Рак. Дела на работе могут начать улучшаться, и кто знает, если вы ищете работу, вы можете получить предложение. Если вы думаете о смене карьеры, подумайте о том, чтобы завести дополнительную пару глаз на свое резюме для улучшения. Затем подайте заявку.

Лев (23 июля - 22 августа)

Еще так много всего предстоит изучить, даже за то короткое время, что у вас осталось до конца года. Разбейте новую тему на удобоваримые части и осваивайте каждую из них пошагово, пока не будете готовы выйти на новый уровень. Энергия Овна связана со скоростью, поэтому чем меньше действие и урок, тем лучше.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы не импульсивный тип, но сегодня вы можете быть немного более реактивны, чем обычно. Это может означать, что вы оплачиваете счет для семьи, которую видите в ресторане, или платите вперед в кофейне или автокафе. Когда у вас есть что отдать, вы можете сделать это без колебаний и действительно чувствовать себя хорошо.

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Весы (23 сентября - 22 октября)

У вас есть так много, что вы хотели бы отдать подходящей возможности и перспективной ситуации. Сегодня вы — самостоятельный человек, и инициирование новых целей для вас естественно. Вы даже можете попробовать что-то новое, не советуясь с другими.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В такие дни, как сегодня, лучше всего выбирать короткие дела для выполнения в ежедневном списке дел. Поэтому поставьте срочные задачи на первое место в вашем списке дел.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вам нравится, когда у вас появляется свежая идея, и когда вы чувствуете себя супер заряженным перспективами победы, вы готовы с энтузиазмом воспользоваться моментом. Это прекрасное время, чтобы использовать свое воображение, чтобы создать реальность для себя. Визуализируйте то, что вы хотите увидеть. Проясните, что вы надеетесь замыслить, и наблюдайте, как жизнь происходит.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня вы предпочитаете летать в одиночку и делать все по-своему. Вместо того, чтобы тусоваться поближе к дому или заниматься исключительно семейными делами, вы можете предпочесть больше личного пространства. Хорошо выделить немного времени для себя, чтобы подумать или записать в дневник. Когда это возможно, займитесь спортом или насладитесь тишиной.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы можете быть довольно разговорчивым, когда вы в настроении открыться и поделиться. Те, кто рядом с вами, получат удовольствие, потому что вы можете думать о многих вещах и имеете интригующие способы представления идей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Пришло время получить то, что вам нужно. Это время, чтобы осуществить свои мечты о новом доме или присмотреться к типу квартиры, в которой вы хотели бы жить. Вам может показаться забавным посещать сайты недвижимости и выборочно просматривать то, что доступно.

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