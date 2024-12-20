Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака, мы меняем то, как мы смотрим на мировую власть, политику, религию, и это означает, что мы можем увидеть намеки на власть и контроль в нашей жизни и внутри коллектива.
Вот что принесет гороскоп на день 20 декабря для вашего знака зодиака.
Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 20 декабря.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Это идеальное время, чтобы поставить цели на новый год. Используйте эту неделю, чтобы принять окончательное решение о том, к чему вы будете стремиться, а затем начните представлять это в своем воображении.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Не позволяйте людям, которым вы, как вы думаете, можете доверять, сбивать вас с толку. Обратите внимание на людей, которые, кажется, действуют вопреки своим словам и действиям. Вам следует обратить внимание на то, куда вы вкладываете свою энергию, и когда она не получает взаимности, отступите.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Выходите и общайтесь, Близнецы. Это идеальное время, чтобы расправить крылья и полететь. Вы были созданы, чтобы встречаться с другими и веселиться в этой жизни. Не сидите дома, чувствуя себя одинокими (если только вы этого не хотите). Начните расширяться и наслаждаться всеми замечательными вещами, которые предлагает это время года.
Рак (21 июня - 22 июля)
Цельтесь в небо, Рак. Дела на работе могут начать улучшаться, и кто знает, если вы ищете работу, вы можете получить предложение. Если вы думаете о смене карьеры, подумайте о том, чтобы завести дополнительную пару глаз на свое резюме для улучшения. Затем подайте заявку.
Лев (23 июля - 22 августа)
Еще так много всего предстоит изучить, даже за то короткое время, что у вас осталось до конца года. Разбейте новую тему на удобоваримые части и осваивайте каждую из них пошагово, пока не будете готовы выйти на новый уровень. Энергия Овна связана со скоростью, поэтому чем меньше действие и урок, тем лучше.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Вы не импульсивный тип, но сегодня вы можете быть немного более реактивны, чем обычно. Это может означать, что вы оплачиваете счет для семьи, которую видите в ресторане, или платите вперед в кофейне или автокафе. Когда у вас есть что отдать, вы можете сделать это без колебаний и действительно чувствовать себя хорошо.
Весы (23 сентября - 22 октября)
У вас есть так много, что вы хотели бы отдать подходящей возможности и перспективной ситуации. Сегодня вы — самостоятельный человек, и инициирование новых целей для вас естественно. Вы даже можете попробовать что-то новое, не советуясь с другими.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
В такие дни, как сегодня, лучше всего выбирать короткие дела для выполнения в ежедневном списке дел. Поэтому поставьте срочные задачи на первое место в вашем списке дел.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Вам нравится, когда у вас появляется свежая идея, и когда вы чувствуете себя супер заряженным перспективами победы, вы готовы с энтузиазмом воспользоваться моментом. Это прекрасное время, чтобы использовать свое воображение, чтобы создать реальность для себя. Визуализируйте то, что вы хотите увидеть. Проясните, что вы надеетесь замыслить, и наблюдайте, как жизнь происходит.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Сегодня вы предпочитаете летать в одиночку и делать все по-своему. Вместо того, чтобы тусоваться поближе к дому или заниматься исключительно семейными делами, вы можете предпочесть больше личного пространства. Хорошо выделить немного времени для себя, чтобы подумать или записать в дневник. Когда это возможно, займитесь спортом или насладитесь тишиной.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Вы можете быть довольно разговорчивым, когда вы в настроении открыться и поделиться. Те, кто рядом с вами, получат удовольствие, потому что вы можете думать о многих вещах и имеете интригующие способы представления идей.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Пришло время получить то, что вам нужно. Это время, чтобы осуществить свои мечты о новом доме или присмотреться к типу квартиры, в которой вы хотели бы жить. Вам может показаться забавным посещать сайты недвижимости и выборочно просматривать то, что доступно.
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