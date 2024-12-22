Салату "Оливье" можно дать новую жизнь, если вареную морковь заменить морковью по-корейски, а также сделать оригинальную подачу.

Вместо традиционного "Оливье" для праздничного стола можно приготовить оригинальную версию салата в форме торта, и не с вареной морковью, а с морковью по-корейски.

Рецептом Оливье-торта с морковью по-корейски поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич.

"Оливье я всегда готовлю с курицей, никакой колбасы. Огурец кладу свежий. Иногда свежий и маринованный 50 на 50. Но не кислый!", – рассказала блогерка.

Чтобы приготовить "Оливье" с морковью по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 3 шт. среднего размера

лук синий - 1 маленький или 0,5 большой

куриное филе - 1 большое

горошек консервированный – 130 г

морковь по-корейски – 120 г

огурцы свежие – 3 шт. среднего размера

яйца вареные – 5 шт.

майонез

Куриное филе приправляем по вкусу (соль, молотый перец, соевый соус) и обжариваем или запекаем до готовности. Нарезаем готовое мясо мелкими кусочками.

Картофель либо запекаем, либо варим в мундирах, затем чистим и натираем на мелкой терке. Огурец натираем на мелкой терке и отжимаем от лишней жидкости. Вареные яйца также натираем мелко.

Собираем салат "Оливье" в виде торта. Первым слоем выкладываем картофель, немного солим его и смазываем майонезом. Следующий слой – мелко нарезанный лук, снова майонез.

Далее слоями, каждый смазывая майонезом, выкладываем курицу, консервированный горошек, морковь по-корейски, огурец (немножко подсаливаем) и яйца.

Готовому салату "Оливье" перед подачей обязательно даем постоять в холодильнике.

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