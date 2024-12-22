Вместо традиционного "Оливье" для праздничного стола можно приготовить оригинальную версию салата в форме торта, и не с вареной морковью, а с морковью по-корейски.
Рецептом Оливье-торта с морковью по-корейски поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич.
"Оливье я всегда готовлю с курицей, никакой колбасы. Огурец кладу свежий. Иногда свежий и маринованный 50 на 50. Но не кислый!", – рассказала блогерка.
Чтобы приготовить "Оливье" с морковью по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель – 3 шт. среднего размера
- лук синий - 1 маленький или 0,5 большой
- куриное филе - 1 большое
- горошек консервированный – 130 г
- морковь по-корейски – 120 г
- огурцы свежие – 3 шт. среднего размера
- яйца вареные – 5 шт.
- майонез
Куриное филе приправляем по вкусу (соль, молотый перец, соевый соус) и обжариваем или запекаем до готовности. Нарезаем готовое мясо мелкими кусочками.
Картофель либо запекаем, либо варим в мундирах, затем чистим и натираем на мелкой терке. Огурец натираем на мелкой терке и отжимаем от лишней жидкости. Вареные яйца также натираем мелко.
Собираем салат "Оливье" в виде торта. Первым слоем выкладываем картофель, немного солим его и смазываем майонезом. Следующий слой – мелко нарезанный лук, снова майонез.
Далее слоями, каждый смазывая майонезом, выкладываем курицу, консервированный горошек, морковь по-корейски, огурец (немножко подсаливаем) и яйца.
Готовому салату "Оливье" перед подачей обязательно даем постоять в холодильнике.
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