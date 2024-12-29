Выплаты поступят не позднее следующего рабочего дня после получения денег от Пенсионного фонда.

Организация похорон одного человека требует не только моральной силы, но и значительных финансовых затрат, поэтому для поддержки граждан в столь сложные моменты государство оказывает денежную помощь .

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в 2024 году размер пособия на погребение составляет 4100 гривен.

Решение о предоставлении средств принимает работодатель (страхователь) или его уполномоченное лицо на следующий день после получения заявления.

Родственники умершего или лица, организовавшее захоронение, будут получать выплаты не позднее следующего рабочего дня после получения денег от Пенсионного фонда.

Документы, необходимые для оформления выплаты:

свидетельство о смерти;

заявление о предоставлении пособия на погребение;

банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

чеки или другие подтверждения расходов на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Кто имеет право на помощь

в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", выплаты на погребение могут получить в случае смерти:

родителей;

мужа или жены;

дедушки или бабушки по прямой линии родства;

лица, находившегося на полном содержании застрахованного;

получателя пособия от застрахованного лица, являвшегося для этого основным источником использования;

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет. Для обучающихся на дневной форме помощь выплачивается до достижения 23 лет.

Следует отметить, что граждане, которые имели собственные источники дохода (пенсия, зарплата и т.д.), не считаются находящимися на содержании застрахованного лица.

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