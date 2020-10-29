Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Юрий Табах заявил о провале Андрея Пальчевского на выборах

Бывший американский офицер в эфире Politeka On-line рассказал, как относится к лидеру партии "Перемога Пальчевського" после голосования (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Андрей Пальчевский проиграл, все, он обезврежен... Не стоит его больше добивать и унижать. Я понимаю, что он брыкается, дрыгается, пытается что-то сделать. Добивать я не буду, но как воину руки тоже не подам. Потому что он не воин, он политик, решил стать политиком. Политику, который проиграл, я руки не подам, потому что он сказал неправду про меня... У него были очень неправдивые антисемитские высказывания", - заявил Гарри Юрий Табах.

Ранее издание "Антикор" выяснило, что лидеру партии "Перемога Пальчевського" минимум три раза вручали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 годах. Это подтверждают данные общероссийской базы полиции.

Как сообщают СМИ, в 2000 году Андрей Пальчевский получил паспорт РФ, как военнослужащий, тогда ему исполнилось 39 лет. Последний паспорт, выданный в 2006 году, действителен по сей день (Серия 4508 № 614309).

С 2000 года Андрею Пальчевскому выдали четыре заграничных паспорта, как гражданину РФ. Последний датируется 2009 годом, когда он уже был гражданином Украины. Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, квартира 184.

Такие документы обнародовали накануне выборов в Украине, когда Андрей Пальчевский баллотировался в мэры Киева, а его партия - в местные советы. Как показывают результаты экзи-пола социологической группы "Рейтинг", этот кандидат набрал всего 4,5% голосов в столице, его обошли Виталий Кличко (47,8%), Александр Попов 8,6%, Сергей Притула (8,3%), Ирина Верещук (8%) и Алексей Кучеренко (6,3%).

Если результаты экзит-пола совпадут с подсчетами ЦИК, "Перемога Пальчевського" не попадет в Киевский городской совет. По предварительным данным, в него проходят такие партии:

«УДАР» - 21,3%;

«Европейская солидарность» - 18%;

«Слуга народа» - 9,5%;

«Голос» - 7,2%;

«Единство Александра Омельченко» - 6,8%;

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 6,7%;

«Батькивщина» - 6,6%.

Напомним, выборы мэра Киева 2020: экзитпол и первые результаты голосования 25 октября

Как сообщала Politeka, Пальчевский по ошибке выложил в соцсеть не то обращение

Также Politeka писала, что распиаренная партия Пальчевского потеряла шансы пройти в местные советы