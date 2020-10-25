На выборах мэра Киева 25 октября лидирует Виталий Кличко

Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют результаты экзитпола от социологической группы "Рейтинг".

Виталий Кличко - 47,8%.

Александр Попов "Опозиционная платформа - За жизнь" - 8,6%.

Сергей Притула от партии "Голос" - 8,3%.

Ирина Верещук от "Слуги народа" - 8%.

Алексей Кучеренко "Батькивщина" - 6,3%.

Андрей Пальчевский от партии "Перемога Пальчевского" - 4,5%.

Николай Томенко "Рідна країна" - 2,2%.

В Киевсовет, согласно данным экзитпола Студии Савика Шустера попали "Удар" - 19,74%, "ЕС" - 17,76%, "Слуга народа" - 10,28%, "Батькивщина" - 8,6%.

В первую пятерку партии “УДАР” входят Виталий Кличко, Александр Шовковский, Юлия Лымарь, Екатерина Кириченко, Владислав Андронов.

От “Слуги народа” в Киевсовет баллотируются Евгения Кулеба, Михаил Присяжнюк, Елена, Говорова, Юрий Федоренко, Владислав Трубицин.

“Европейскую солидарность” представляют Марина Порошенко, Владимир Прокопив, Леонид Емец, Динара Габибуллаева, Александр Погребиський.

От “Батькивщины” идут Алексей Кучеренко, Виталий Нестор, Денис Москаль, Александра Кужель, Ольга Гоцуляк.

Партийный список “Голоса” на местных выборах в Киеве возглавил экс-глава таможни Максим Нефьодов, за ним идут Зоя Ярош, Константин Богатов, Алина Михайлова, Григорий Маленко.

Киевляне будут видеть фамилии кандидатов и могут проголосовать за конкретного представителя партии (для этого в бюллетене необходимо указать его номер). Если политик наберет больше 25% от всех голосов своей политсилы, то поднимется выше в избирательном списке и получит больше шансов попасть в городской совет.

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