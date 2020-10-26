В ДТЭК Киевские электросети сообщили о начале работы в мессенджерах Viber и Telegram собственного чат-бота. Благодаря ему киевляне смогут передавать показания счетчика электроэнергии и получать мгновенные ответы на самых распространенных вопроса.



Более 50% всех обращений клиентов - это передача показаний счетчика, подключение к сетям и заключения договоров на распределение электроэнергии.



«ДТЭК заботится о своих клиентах и создает для них удобные сервисы. Благодаря чат-боту консультации киевляне будут получать без всякого ожидания - мгновенно и круглосуточно», - прокомментировал событие исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.



До конца года ДТЭК обещает, что с помощью чат-бота можно будет отслеживать статус заявки на работы со счетчиками, получать в автоматическом режиме информационные сообщения (push-сообщения) о аварийные отключения по собственному адресу, а также узнавать график плановых работ на сети.



Чтобы воспользоваться чат-ботом необходимо в Telegram или Viber (в строке поиска) ввести «ДТЭК Киевские электросети» или отсканировать QR-код ниже, и используя подсказки выпадающего меню, получить или передать необходимую информацию.