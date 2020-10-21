Список фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева резко изменился

Об этом говорится в результатах телефонного опроса, который был проведен Politeka.net в период с 7 по 14 октября.

Не удивительно, что большинство киевлян настроены на предстоящих выборах поддерживать действующего мэра Виталия Кличко (49% опрошенных респондентов).

На втором месте оказался политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, которого готовы поддержать 8,1% киевлян. А топ-3 замыкает экс-глава КГГА Александр Попов (7,7%).

Таким образом, рейтинг фаворитов в борьбе за кресло мэра сформировался следующим образом:

- Виталий Кличко - 49%

- Николай Томенко - 8,1%

- Александр Попов - 7,7%

- Ирина Верещук - 6,1%

- Сергей Притула - 5,5%

- Андрей Пальчевский - 5,3%

- Алексей Кучеренко - 3,1%

- Игорь Смешко - 2,2%

Стоит также отметить, что личный рейтинг лидера политической партии "Перемога Пальчевського" Андрея Пальчевского уверенно идет на дно. Если еще месяц назад он был на втором месте после Виталия Кличко, то перед выборами разрыв между ними только усилился.

Более того, в ходе социсследования был сформирован рейтинг политических сил, которые украинцы также готовы поддержать на предстоящих местных выборах:

"Удар" - 31%

"Европейская солидарность" - 13,6%

"Слуга народа" - 9,1%

ОПЗЖ - 8,5%

"Рідна країна" - 6,3%

"Нацкорпус" - 4,4%

"Голос" - 4,2%

"Перемога Пальчевського" - 4,1%

"Сила и честь" - 3,5%.

Ранее мы рассказывали, что месяц назад Андрея Пальчевского готовы были поддержать почти 20% киевлян. Такие данные были представлены ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ» после проведенного в столице соцопроса в конце сентября.

Тогда 26,7% жителей столицы были готовы поддержать Виталия Кличко. При этом, 22,4% киевлян планировали отдать свой голос за Андрея Пальчевского. Но сейчас ситуация кардинально изменилась и рейтинг Пальчевского стремительно ушел на дно, из-за чего он даже не попал в топ-5 фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева.

Напомним, киевляне не видят Пальчевского в кресле мэра, результаты опроса

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