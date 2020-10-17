Команда Соцопроса выяснила мнение жителей Киева и гостей столицы, что люди думают об Андрее Пальчевском, который, как известно, баллотируется на должность киевского мэра

Об этом сообщает Politeka ссылаясь на видео, размещенное Соцопросом в Youtube (чтобы посмотреть видео, досклолльте ниже).

Журналисты проекта подходили к людям и задавали им вопрос "Что вы можете сказать о Пальчевском".

Ответы киевлян и украинцев из других городов страны, приехавших в столицу, не отличались разнообразием.

"Ничего", – кратко ответила пожилая женщина.

"Ничего хорошего не думаю", – был солидарен с нею другой киевлянин.

На уточняющий вопрос, что люди думают о распространяемой инфорации, что Пальчевский якобы на втором месте после Кличко по рейтингу популярности, киевляне отвечали либо же с иронией, или возмущенно.

"И речи быть не может, я о нем даже слышать не хочу. Он болтун, я его воспринимаю как "говоруна" и не больше", – была категорична пенсионерка Алла.

У Пальчевского – слишком много рекламы на Youtube говорит преподаватель Игорь.

"Он вызывает обратный от желаемого результат. Человек, который позиционирует себя как достойный лидер, будет заинтересован не в том, чтобы унизить своих оппонентов, чем он занимается. Мне было бы интересснее услышать от него "Я хочу сделать для вас это и это". Он пытается доказать, что лучше кого-то", – заявил молодой человек.

Творец Виталий (так представился другой молодой человек), объяснил, чем ему не нравится Пальческий.

"Он некомпетентен", – заявил он.

Также высказалась по этому вопросу экономист Марина.

"То, что у него было гражданство России до определенного времени, говорит о многом", – сказала женщина.

Педагог Наталья указывает на то, что Пальчевский "слишком много говорит".

"Знаете, как у Шекспира было: по-моему леди слишком много обещает", – сыронизировала женщина.

Инженер Светлана говорит, что однозначно не будет голосовать за Пальчевского.

"Ой нет, это вообще отпадает для меня. Меня смущают его лозунги. Надо говорить, что он хочет изменить в Киеве, а не о том, что мы должны что-то в Украине изменить", – рассказала женщина.

Профессор Татьяна соглашается с предыдущими респондентами.

"Как-то не очень я ему доверяю", – заявляет она.

Ранее мы писали, что киевляне определились с лидерами в предвыборной гонке за кресло мэра Киева. Так, согласно результатам проведенного Politeka.net телефонного опроса с 7 по 14 октября, на первом месте по-прежнему действующий градоначальник Виталий Кличко (партия "Удар"). За него готовы проголосовать 49% опрошенных.

Вторую позицию занял Николай Томенко ("Рідна країна") с 8,1% симпатий киевлян. На третьем месте - бывший руководитель КГГА Александр Попов, которому выказали свое доверие 7,7% респондентов.

В целом рейтинг выглядит следующим образом:

- Виталий Кличко - 49%

- Николай Томенко - 8,1%

- Александр Попов - 7,7%

- Ирина Верещук - 6,1%

- Сергей Притула - 5,5%

- Андрей Пальчевский - 5,3%

- Алексей Кучеренко - 3,1%

- Игорь Смешко - 2,2%

Также участники опроса высказались относительно своего отношения к партиям:

"Удар" - 31%

"Европейская солидарность" - 13,6%

"Слуга народа" - 9,1%

ОПЗЖ - 8,5%

"Рідна країна" - 6,3%

"Нацкорпус" - 4,4%

"Голос" - 4,2%

"Перемога Пальчевського" - 4,1%

"Сила и честь" - 3,5%.

Напомним, журналист Бойко разоблачил кандидата в мэры Киева Пальчевского: "Профессиональный мошенник"

Еще Politeka писала, что Гордон рассказал о том, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб России

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