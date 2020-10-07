Журналист Владимир Бойко высказался об Андрее Палаческом в эфире программы «Свободная территория», которая идет по телеканалу "Я-UA"

Об этом пишет Знай.

Он говорит, что Андрей Пальчевский совершенно не имеет никакого отношения к медиабизнесу и журналистики. По словам Владимира Бойко, это профессиональный мошенник, которого он знает уже более десяти лет.

В политику Палаческий попал в политику благодаря панике и истерике, которая была в 2009 в связи с птичьим гриппом.

Тогда он назвался проводным эпидемиологом, вирусологом. Выступал в белом халате, и рассказал украинцам как предотвратить птичий грипп. Все думали что он медик.

После этого, его назначили на должность первого заместителя министра в делах семьи, молодежи и спорта. Бойко добавил, что после личного знакомства в коридорах министерства Пальчевский начал хамить и материться. Журналист решил узнать более детально об этом персонаже.

"Вернулся домой, и через два часа узнал о нем все. Что он обманул Азарова, что у него российский паспорт - он же так и не отказался от российского гражданства и мошенническим путем получил украинское. По упрощенной процедуре, как уроженец Киева. Он не выполнил обещание в декларации - сдать российский паспорт. И много чего еще" - заявил Владимир Бойко.

Из-за долгов он быстро убежал из России. Освоился в Киеве именно про времена Януковича. Нашел как-то деньги, вложил их в «Евролаб», и начал конечно же искать, где же можно заработать. Чуть позже его познакомили с Николаем Азаровым.

Николая Азарова он убедил, что он резидент Министерства обороны РФ, послан сюда, чтобы контролировать денежные потоки, и поэтому его нужно назначить в какое-то министерство.