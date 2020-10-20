"Перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги № 8 в Святошинському районі. Це – одне з 22 відділень столичної швидкої, що обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. І воно було у вкрай «сумному» стані, - сказав Кличко. - Цього року ми оновили відділення, зробили його гарним і сучасним. Зручним для наших медиків - і для їх роботи, і для відпочинку", - сказав Кличко.

Він повідомив, що на це з бюджету столиці виділили 30 млн. грн. Також для відділення закупили медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, антисептиків на понад 1 млн грн.

"Це, до речі, єдина станція швидкої, де облаштували навіть невеличкий фітнес-зал, - сказав Кличко. - Ми працюємо над тим, щоб всі відділення швидкої, відділення наших медзакладів виглядали сучасно. Та мали все, щоб надавати кваліфіковану допомогу киянам. Міська влада робить усе можливе, щоб в сьогоднішніх умовах захистити здоров'я і життя мешканців столиці. Київ виділяє кошти на закупівлю необхідних засобів захисту та препаратів у лікарні. Облаштовує додаткові ліжка в медзакладах для лікування хворих на коронавірус. Здійснюємо і доплати медикам з бюджету міста. Ремонтуємо відділення та поліпшуємо умови роботи для наших медиків. Бо розуміємо, що їм сьогодні - найскладніше" - підкреслив мер столиці.

Друзі! Перевірив, як відремонтували Відділення екстреної медичної допомоги № 8 в Святошинському районі. Це – одне з 22 відділень столичної швидкої, що обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. І воно було у вкрай «сумному» стані. Цього року ми оновили відділення, зробили його гарним і сучасним. Зручним для наших медиків - і для їх роботи, і для відпочинку. На це з бюджету столиці виділили 30 млн. грн. Також для відділення закупили медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, антисептиків на понад 1 млн грн. Це, до речі, єдина станція швидкої, де облаштували навіть невеличкий фітнес-зал. Ми працюємо над тим, щоб всі відділення швидкої, відділення наших медзакладів виглядали сучасно. Та мали все, щоб надавати кваліфіковану допомогу киянам Міська влада робить усе можливе, щоб в сьогоднішніх умовах захистити здоров'я і життя мешканців столиці. Київ виділяє кошти на закупівлю необхідних засобів захисту та препаратів у лікарні. Облаштовує додаткові ліжка в медзакладах для лікування хворих на коронавірус. Здійснюємо і доплати медикам з бюджету міста. Ремонтуємо відділення та поліпшуємо умови роботи для наших медиків. Бо розуміємо, що їм сьогодні - найскладніше. Gepostet von Віталій Кличко am Dienstag, 20. Oktober 2020

Він зауважив, що тільки на виклики до пацієнтів із підтвердженим захворюванням на коронавірус щодоби виїжджають 10 бригад швидкої допомоги. І ще 5 бригад – їздять на виклики до таких хворих вдень.