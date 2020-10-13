В центре Киева силовики провели спецоперацию по задержанию опасной банды преступников, была слышна стрельба
Об этом сообщает PavlovskyNews, передает Politeka.
«Полиция и люди в военной форме в балаклавах перекрыли движение в самом центре Киева. По информации полиции задержали банду грабителей, центральная дорога Крещатик перекрыта», - говорится в сообщении.
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Позже журналистам рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, что в центре столицы проводилась спецоперация по задержанию банды грабителей, которые нападали на валютчиков.
По словам очевидцев, в ходе задержания преступников пострадали восемь машин. Данных о пострадавших людях пока нет. Также люди рассказали, что при задержании были слышны звуки стрельбы.
До этого мы рассказывали, что в Киеве мужчина пострадал после того, как сделал замечание полицейским
Мужчина ехал на автомобиле и увидел служебный автомобиль полиции с патрульными внутри, который стоял на одной из полос таким образом, что создавал препятствие для движения других машин.
На замечание правоохранители отреагировали нервно, завязалась перепалка.
Конфликт закончился тем, что полицейские брызнули в лицо водителя газом из баллончика, отобрали телефон, плюнули в него и задержали, надев наручники.
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