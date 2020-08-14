Киевские патрульные спасли пожилую женщину от смерти

Как передает Politeka.net , об этом сообщил блогер Михайл Шнайдер на своей страничке в Facebook.



"Друзья, это патрульные полицейские из Киева Светлана Третьякова и Максим Кивнюк. И эти ребята настоящие Герои", - написал он.

История началась с того, что 12 августа в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его бабушка долгое время не выходит на связь и не открывает дверь. По его словам, пенсионерка имеет проблемы со здоровьем и недавно перенесла сложную операцию. Прибывшие на место патрульные долго звонили и стучали в квартиру, но всё это было безрезультатно.

"В связи с этим полицейские приняли единственно правильное решение - выбивать дверь. Когда они попали внутрь, то увидели лежащую на полу пожилую женщину. Инспекторы просто молниеносно отреагировали на происходящее - они привели её в сознание и оказали первую помощь", - рассказывает блогер.

По приезду на место медиков, то Светлана и Максим отнесли женщину к автомобилю скорой, и ее госпитализировали.

"Выяснилось, что ночью у женщины случился инсульт. И это именно тот случай, когда всего лишь одно верное решение может спасти человеческую жизнь. Респект вам ребята. Вы настоящая гордость нашей полиции", - заключил блогер.