"Друзья, это патрульные полицейские из Киева Светлана Третьякова и Максим Кивнюк. И эти ребята настоящие Герои", - написал он.
Ранее мы сообщали о хирурге из Винницы, который за четыре месяца спас 1500 бойцов на Донбассе.
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Одной из самых запоминающихся историй с практики Андрея Вербы было спасение украинского снайпера.
Разведчик получил тяжелое ранение живота. Он прошел два километра с автоматной пулей в теле. Хирург решил провести операцию бойца в полевых условиях и спас ему жизнь.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.