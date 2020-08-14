Киевские патрульные спасли пожилую женщину от смерти
 
Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Михайл Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Друзья, это патрульные полицейские из Киева Светлана Третьякова и Максим Кивнюк. И эти ребята настоящие Герои", - написал он.
 
История началась с того, что 12 августа в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его бабушка долгое время не выходит на связь и не открывает дверь. По его словам, пенсионерка имеет проблемы со здоровьем и недавно перенесла сложную операцию. Прибывшие на место патрульные долго звонили и стучали в квартиру, но всё это было безрезультатно.

"В связи с этим полицейские приняли единственно правильное решение - выбивать дверь. Когда они попали внутрь, то увидели лежащую на полу пожилую женщину. Инспекторы просто молниеносно отреагировали на происходящее - они привели её в сознание и оказали первую помощь", - рассказывает блогер.
 
По приезду на место медиков, то Светлана и Максим отнесли женщину к автомобилю скорой, и ее госпитализировали.
 
"Выяснилось, что ночью у женщины случился инсульт. И это именно тот случай, когда всего лишь одно верное решение может спасти человеческую жизнь. Респект вам ребята. Вы настоящая гордость нашей полиции", - заключил блогер.

Ранее мы сообщали о хирурге из Винницы, который за четыре месяца спас 1500 бойцов на Донбассе.

Популярные статьи сейчас

ЗНО-2020: абитуриентов огорошили нововведением, срочное решение Кабмина, «с 7 по 15 сентября…»

Максим Галкин и Киркоров не сдержали эмоций, узнав о важных переменах в семье Орбакайте: "Surprise!"

Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала изуродованное лицо вблизи: от Роксоланы нет и следа

Рудницкая попала в неприятность после прощания с сыном Виктора Павлика: "прямо за рулем..."
Показать еще

Одной из самых запоминающихся историй с практики Андрея Вербы было спасение украинского снайпера.

Разведчик получил тяжелое ранение живота. Он прошел два километра с автоматной пулей в теле. Хирург решил провести операцию бойца в полевых условиях и спас ему жизнь.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

 
 