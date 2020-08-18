В Киеве мужчина пострадал после того, как сделал замечание полицейским

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Youtube

Мужчина ехал на автомобиле и увидел служебный автомобиль полиции с патрульными внутри, который стоял на одной из полос таким образом, что создавал препятствие для движения других машин.

На замечание правоохранители отреагировали нервно, завязалась перепалка.

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Конфликт закончился тем, что полицейские брызнули в лицо водителя газом из баллончика, отобрали телефон, плюнули в него и задержали, надев наручники, утверждает Знай.

Politeka сообщала о том, что в сети обнародовали видео, как полицейские с дубинками жестоко избили мужчину. Инцидент произошел вечером в курортном посёлке Затока.

На видео можно увидеть, как несколько сотрудников полиции в масках ворвались в торговую точку, повалили на землю мужчину и принялись избивать его дубинками. Когда копы заметили, что их снимают, они быстро стали убегать. Всё закончилось очень быстро.

За кадром также были слышны женские крики и вопли.

"В Затоке не скучно, там своя Беларусь" - говорится в подписи к видео.

В Одессе мужчина по неизвестным причинам принялся оскорблять стражей порядка, за что и был наказан. Соответствующие видео появилось в местном телеграм-канале  XYDESSA.

На кадрах зафиксировано, как мужчина, на вид довольно ассоциального типа, решился нецензурно высказываться в адрес полицейских, да еще и при исполении. За это стражи порядка дали ему отпор.

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