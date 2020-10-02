В деле о смерти сотрудницы посольства США в Украине появились новые подробности
Так, в Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки, передает "ТСН".
Без мамы остались четверо детей. По информации журналистов, ее муж военный пресс-аташе.
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В бессознательном состоянии ее госпитализировали в больницу, где она впоследствии умерла.
На данный момент рассматривается две версии причины смерти Санвер Никаело: умышленное убийство и несчастный случай.
В ОП выразили соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства США:
"У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", - отметили в ведомстве.
Согласно сообщению ОП, украинская власть и Офис президента, в частности, будут "всячески способствовать выяснению всех обстоятельств этого ужасного случая".
"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла в результате злого умысла, виновные должны понести законное наказание", - констатировали в Офисе президента.
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