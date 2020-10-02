В деле о смерти сотрудницы посольства США в Украине появились новые подробности

Так, в Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки, передает "ТСН".

Без мамы остались четверо детей. По информации журналистов, ее муж военный пресс-аташе.

Напомним, случайные прохожие нашли женщину с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе Киева.

В бессознательном состоянии ее госпитализировали в больницу, где она впоследствии умерла.

На данный момент рассматривается две версии причины смерти Санвер Никаело: умышленное убийство и несчастный случай.

В ОП выразили соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства США:

"У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению ОП, украинская власть и Офис президента, в частности, будут "всячески способствовать выяснению всех обстоятельств этого ужасного случая".

"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла в результате злого умысла, виновные должны понести законное наказание", - констатировали в Офисе президента.

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