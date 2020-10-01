В Киеве ураган повалил десятки деревьев, некоторые упали на автомобили и линии электропередач

Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".

"В аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя звонки начали поступать в 5 утра. Есть случаи, когда деревья падали на автомобили, линии электропередач", - говорится в сообщении.

Поваленные деревья в парках и скверах обнаружили в Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Днепровском районах.

К слову, в Киеве 377 новых случаев инфицирования китайским вирусом.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет. Также болезнь подтвердилась у 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Также сообщается, что вчера от инфекции умерли 10 человек. За все время пандемии от вируса скончался 391 житель Киева.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.