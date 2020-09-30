Полиция Киева устанавливает обстоятельства, приведшие к гибели женщины

Инцидент произошел в среду, 30 сентября, в Шевченковском районе столицы Украины, передает Politeka.net со ссылкой на страницу полиции Киева в соцсети Фейсбук.

В сообщении говорится, что около полудня на линию 102 поступил вызов, что на ул. Толбухина обнаружена женщина без сознания с травмой головы - около 4 см на затылке. Ее госпитализировали, однако, к несчастью, пострадавшая скончалась.

В результате осмотра вещей потерпевшей, выяснилось, что она является сотрудницей посольства США - Санвер Никаело. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев события, а также обстоятельства, при которых она получила серьезную травму.

По предварительной информации, к избиению Никаело может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

Ранее мы сообщали, 18 сентября в Святошинском районе Киева нашли тело 31-летнего жителя Днепра. На теле мужчины обнаружили большое количество колото-резаных ран в области рук и шеи, также труп обезобразили бездомные животные.

Правоохранителям удалось установить личности мужчин 1989 и 1990 годов рождения, подозреваемых в убийстве. Один из них – уроженец Днепропетровской области, другой – Херсонской. Их задержали и они признались в совершенном преступлении.

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