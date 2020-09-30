Украинское товарищество слепых (УТОС) вынужденно в долг доделывать ремонт, начатый шоуменом Сергеем Притулой.

В результате остановлена работа единственной в Украине редакции, которая выпускает книги и журналы для людей с проблемами зрения. Об этом сообщил блогер Ярослав Бондаренко.

Он напомнил, что 15 июля Сергей Притула опубликовал на платформе для сбора пожертвований Patreon видео, в котором сообщил о выделении первого транша на

ремонт помещений УТОС в сумме 8 тыс. долларов. За эти деньги должны были отремонтировать душевые, санузлы и жилые комнаты. Бригада Притулы провела подготовительные работы, демонтировала сантехнику, зашила часть стен гипсокартоном, купленным за счет средств УТОС. Однако после бригада исчезла, а работы остановились.

«Не работают санузлы и души, потому что их просто нет, а помещение находится в непригодном после демонтажа стен состоянии. Работа предприятия полностью парализована. Жилые помещения, где постоянно останавливались слепые, в непригодном состоянии… Руководству пришлось залезть в долги, чтобы за свой счет нанять бригаду и завершить ремонт», — сообщил Ярослав Бондаренко.

При этом блогер отметил, что шоумен пиарится «на помощи слепым» в эфире шоу «Право на владу» на 1+1 и в своих соцсетях. 2 сентября он анонсировал скорое

завершение ремонтных работ и обещал устроить новоселье «с тортиком и шампанским».

«Сотрудники предприятия просто плачут от того, что оказались в такой безвыходной ситуации. Я минимум 3 раза видел горькие слезы сотрудницы УТОС Валентины. Она показала переписку в вайбере. Писала Притуле обо всех проблемах, но он фактически «отморозился». Обещал приехать в понедельник (28 сентября — ред), прислал голосовое сообщение, но так и не приехал», — рассказал Ярослав Бондаренко.

Блогер напомнил, что вышеупомянутые 8 тыс. долларов были пожертвованы меценатами и простыми украинцами. При этом стоимость проведенных демонтажных работ и закупленных бригадой Притулы стройматериалов специалисты оценивают примерно в 4 тыс. долларов.

«Никаких смет и отчетов никому не предоставили: ни руководителям предприятия, ни общественности. Куда тогда делся остаток денег непонятно… Одно дело предвыборная конкуренция, но это совсем другое дело, которое касается слепых людей и денег, которые собирает сам Притула. Так что, Сергей, ты перешел красную линию», — сказал Бондаренко, добавив, что ремонт всего здания УТОС может обойтись примерно в 1 млн грн.