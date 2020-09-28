В Киеве завершено досудебное расследование в отношении мужчин, которые подозреваются в нападении на врача и завладении его дорогостоящим оборудованием

Событие произошло в начале июня этого года на бульваре Шевченко в Шевченковском районе столицы.

Тогда правоохранители уже через несколько минут прибыли на место совершения преступления, опросили потерпевшего и начали поиски нападавших, передает FaceNews.ua.

"Задержанные - уроженцы города Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин ранее судим за совершение грабежа, он в прошлом году освободился из мест лишения свободы", - говорится в сообщении ГУНП в Киеве.

Теперь фигурантам грозит от восьми до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.