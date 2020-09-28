В Киеве завершено досудебное расследование в отношении мужчин, которые подозреваются в нападении на врача и завладении его дорогостоящим оборудованием
Событие произошло в начале июня этого года на бульваре Шевченко в Шевченковском районе столицы.
Тогда правоохранители уже через несколько минут прибыли на место совершения преступления, опросили потерпевшего и начали поиски нападавших, передает FaceNews.ua.
"Задержанные - уроженцы города Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин ранее судим за совершение грабежа, он в прошлом году освободился из мест лишения свободы", - говорится в сообщении ГУНП в Киеве.
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Теперь фигурантам грозит от восьми до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
К слову, украинская столица из "оранжевой" зоны карантина перейдет в "желтую".
Так, уже с понедельника, 28 сентября, Киев вернется в "желтую" зону. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут отменены.
При этом в "оранжевую" зону попадут город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в "желтую" - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы области.
Напомним, сильный дождь затопил одну из станций киевского метро, видео.
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