В Киеве завершено досудебное расследование в отношении мужчин, которые подозреваются в нападении на врача и завладении его дорогостоящим оборудованием

Событие произошло в начале июня этого года на бульваре Шевченко в Шевченковском районе столицы.

Тогда правоохранители уже через несколько минут прибыли на место совершения преступления, опросили потерпевшего и начали поиски нападавших, передает FaceNews.ua.

"Задержанные - уроженцы города Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин ранее судим за совершение грабежа, он в прошлом году освободился из мест лишения свободы", - говорится в сообщении ГУНП в Киеве.

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Теперь фигурантам грозит от восьми до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, украинская столица из "оранжевой" зоны карантина перейдет в "желтую".

Так, уже с понедельника, 28 сентября, Киев вернется в "желтую" зону. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут отменены. 

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При этом в "оранжевую" зону попадут город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в "желтую" - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы области.