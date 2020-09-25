В Киеве к лаборатории, в которой делают тесты на коронавирус, выстроилась огромная очередь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 24tv.ua.

Так, под одной из столичных частных лабораторий образовалась живая очередь. В данном учреждении всем желающим делают тесты на COVID-19.

На опубликованной фотографии видно, что в очереди в частную лабораторию стоит большое количество людей.

Следует отметить, что в Министерстве здравоохранения сообщают, что в Украине в последнее время существенно выросла мощность ПЦР-тестирования на коронавирус. Однако, по данным украинских СМИ, значительную часть этих тестов делают именно частные лаборатории.

Так, на сайте Центра общественного здоровья доступны данные за 23 сентября. На опубликованных данных можно увидеть, какие именно столичные учреждения в этот день сделали тесты на коронавирус и в каких масштабах.

За последние две недели 29% тестов на коронавирус в Украине провели именно частные лаборатории.

Ежедневно украинцы тратят более 8 миллионов гривен на тесты на коронавирус в частных лабораториях, поскольку средняя стоимость одного тестирования составляет примерно 1 тысячу гривен.

Напомним, Минздрав готовится к ужесточению карантина, срочное заявление Степанова: "если пять дней подряд...".

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