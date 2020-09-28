Сильный дождь затопил одну из станций киевского метро

Из-за сильных проливных дождей в Киеве, 27-го сентября, с потолка начала капать вода. Работники метрополитена подставили ведра, но как видно на видео - это не особо помогло.

Видео опубликовал в Фейсбук "Киев Оперативный".

«Тече річка невеличка, Скочу – перескочу.» Київ, станція метро Почайна Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 27. September 2020

"Если существует речной трамвай, почему бы не быть речному метро?", " ну логично, метро то названо в честь РЕЧКИ!!! Все аутентично", "Нормально так Почайна разлилась..", "Переход просто устал и заплакал" - пишут пользователи сети в комментариях.

К слову, украинская столица из "оранжевой" зоны карантина перейдет в "желтую".

Так, уже с понедельника, 28 сентября, Киев вернется в "желтую" зону. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут отменены.

При этом в "оранжевую" зону попадут город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в "желтую" - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы области.

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