Полицейские в Киеве задержали троих воровок

В центре Киева днем полицейские задержали трех профессиональных воровок. Втроем они обокрали женщину. Воровки использовали схему - одна отвлекает, вторая прикрывает, а третья ворует.

Всех троих задержали, сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что женщины приехали "на работу" в Киев с отдельного хутора, что в городе Берегово. Отметим, что киевляне постоянно жалуются на воровок-ромов, которые бандами дерзко орудуют в центре столицы.

Кроме того, мы писали что в Киеве были замечены огромные банды людей Ромской национальности

Киевлянин спросил у них: «Опять работаете?», на что те дали положительный ответ. При этом, увидев камеру, они сразу начали убегать.

И таких банд бродит очень много, в поисках легкой наживы.

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."

Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.