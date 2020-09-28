Полицейские в Киеве задержали троих воровок
В центре Киева днем полицейские задержали трех профессиональных воровок. Втроем они обокрали женщину. Воровки использовали схему - одна отвлекает, вторая прикрывает, а третья ворует.
Всех троих задержали, сообщает "Киев Оперативный".
Сообщается, что женщины приехали "на работу" в Киев с отдельного хутора, что в городе Берегово. Отметим, что киевляне постоянно жалуются на воровок-ромов, которые бандами дерзко орудуют в центре столицы.
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