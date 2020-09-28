Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал про тысячи обманутых вкладчиков, которые остались без поддержки государства

Как передает Politeka.net, у себя в фейсбук лидер партии «Перемога Пальчевського» опубликовал видео, на котором стоял рядом с протестующими и рассказывал об имеющейся проблеме.

«Я в центре Киева, рядом стоят обманутые вкладчики. Обманутые властью. Стоят они больше 120 дней, ничего не происходит. Для чего мы это все говорим. Помимо очевидных вещей, что государство должно позаботиться об этих людях и достроить эти дома, я хотел бы обратиться к украинцам. Каждый из вас может оказаться на месте обманутого вкладчика. Каждый из нас должен поддержать этих людей, которых у нас 40 тысяч, и которым объясняли, что квартиры будут и все будет», - заявил общественный деятель.

Он отметил, что среди протестующих находятся обычные люди. Такие же, как мы все.

«Переселенцы, участники АТО, и просто люди, которые копили свои копейки трудовые всю жизнь. Ну не ганьба, что этот вопрос не могут решить?», - отметил Пальчевский.

Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 28. September 2020

Он также пообещал поднять этот вопрос на телевидении.

Напомним, что кандидатам от политической партии «Победа Пальчевского» в Киевской области отказывают в регистрации.

А еще Politeka писала, что Андрей Пальчевский о печальной участи украинцев: "Нас кормят так, чтобы мы не сдохли до следующего месяца, заплатили за газ и электричество".

Также Politeka сообщала, что Андрей Пальчевский рассказал о проблеме с тарифами и предложил доплаты для киевлян: "Все деньги, которые выдаются...".