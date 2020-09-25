В Киеве заметили элитный автомобиль, стоимость которого эквивалентна двум десяткам квартир в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Motor media review.

Так, на одной из улиц украинской столицы в объектив камеры попал автомобиль Rolls-Royce Phantom 2020 года. Его стоимость составляет более 17 миллионов гривен.

Что касается технических характеристик этой новинки британского автопрома, следует отметить, что роскошный седан имеет под капотом 6,75-литровый 571-сильный двигатель V12, который позволяет ему ускоряться до сотни километров в час всего за 5,3 секунды. Максимальная скорость, которую может достичь автомобиль, составляет 250 километров в час.

Также Rolls-Royce Phantom оснащен пневматической подвеской.

В Украине такой автомобиль можно приобрести по цене более 17 млн гривен - это стоимость примерно 20 однокомнатных квартир в украинской столице.

Ранее сообщалось, что в Харькове дорогой и элитный автомобиль Audi RS7 Sportback увидели на парковке. Авто имеет 600 лошадиных сил и может разогнаться до 250 километров в час. На европейский рынок машина вышла в конце 2019 года. На данный момент в Украине таких машин пока всего две.

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