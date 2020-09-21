Общественный деятель, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский показал, что происходит в Дарницком районе

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал у себя в Фейсбук.

«Где же мне сейчас быть, кроме как на этой свалке. Свалка, которая сейчас горит. И весь Дарницкий район, 360 тысяч человек нюхают эту ядовитую смесь. В течение десятилетий уже, и, особенно, последние 6 лет, Кличко обещает, что на рядом стоящем мусороперерабатывающем заводе будут поставлены фильтры. Их нет. За 6 лет не успели», - отметил Пальчевский.

По его словам, теперь киевская власть придумала историю, что они ждут, пока будут сделаны отечественные фильтры. Пальчевский уверен, что сделаны они не будут.

«Это все обман. Так поставьте иностранные, люди то наши этим дышат. Вот заливают сейчас водой, вместо того, чтобы принять кардинальное решение. Это немного сейчас потухнет, потом разгорится еще, с новой силой. И опять же Кличко и его банда игнорируют все это дело, весь этот крупный район Киева, точно так, как они не реагируют на то, что происходит на заводе «Радикал». Последние три месяца засуетился перед выборами, а до этого хоть трава не расти, и потом хоть трава не расти. Мы эту систему уже знаем», - подвел итог Пальчевский.

Горит неясным огнём... Горит неясным огнём... Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 21. September 2020

Напомним, что Пальчевский жестко ответил Зеленскому на критику Киева: «Все превращают то в Енакиево, то в Квартал».

Как сообщала Politeka, Пальчевского зарегистрировали первым официальным кандидатом в мэры.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский дал дельный совет власти накануне выборов: "Майданов нам хватило".