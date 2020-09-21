Общественный деятель, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский показал, что происходит в Дарницком районе
Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал у себя в Фейсбук.
«Где же мне сейчас быть, кроме как на этой свалке. Свалка, которая сейчас горит. И весь Дарницкий район, 360 тысяч человек нюхают эту ядовитую смесь. В течение десятилетий уже, и, особенно, последние 6 лет, Кличко обещает, что на рядом стоящем мусороперерабатывающем заводе будут поставлены фильтры. Их нет. За 6 лет не успели», - отметил Пальчевский.
По его словам, теперь киевская власть придумала историю, что они ждут, пока будут сделаны отечественные фильтры. Пальчевский уверен, что сделаны они не будут.
«Поменялись женами»: муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»
Украинскую звезду сразил рак, откровенное признание: "Мы только поженились и..."
«Пусть мужики слюнями захлебнутся»: влажная «невеста» Харламова в бикини устроила жару в бассейне
Гривна ушла в пике, украинцам рассказали, стоит ли менять доллары: «Вы выиграете, если…»
«Это все обман. Так поставьте иностранные, люди то наши этим дышат. Вот заливают сейчас водой, вместо того, чтобы принять кардинальное решение. Это немного сейчас потухнет, потом разгорится еще, с новой силой. И опять же Кличко и его банда игнорируют все это дело, весь этот крупный район Киева, точно так, как они не реагируют на то, что происходит на заводе «Радикал». Последние три месяца засуетился перед выборами, а до этого хоть трава не расти, и потом хоть трава не расти. Мы эту систему уже знаем», - подвел итог Пальчевский.
Напомним, что Пальчевский жестко ответил Зеленскому на критику Киева: «Все превращают то в Енакиево, то в Квартал».
Как сообщала Politeka, Пальчевского зарегистрировали первым официальным кандидатом в мэры.
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский дал дельный совет власти накануне выборов: "Майданов нам хватило".