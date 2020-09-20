Громадський діяч Андрій Пальчевський жорстко відповів Володимиру Зеленському на критику Києва

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у себе в Фейсбук.

"Щойно президент Зеленський у своїй промові на підтримку Мері Поппінс (вона ж за сумісництвом кандидат у мери міста) заявив про те, що мером Києва киянин бути не повинен. Далі він порівнював Київ з Габоном. Далі він заявив, що Київ не входить в десятку кращих міст України", - зазначив Пальчевський.

За його словами, у промові було ще багато незв'язної інформації про українську столицю.

«Найголовніше, з усіх, хто йде в мери, киянин один я по народженню. Значить, грубо кажучи, Володимир Олександрович мав на увазі мене... хочеться сказати, а давайте запитаємо у киян? Не так вже й погано бути киянином. Ми любимо всіх українців від Заходу до Сходу. Ми є столицею (і нас так ростили з самого дитинства) гостинною до гостей з півдня і з півночі. Ми любимо однаково україномовних і російськомовних. А потім приїжджають такі як ви, хлопці, і все перетворюють то в Єнакієве, то в «ваш квартал». Недобре якось», - заявив Пальчевський.

На думку громадського діяча, потрібно хоч раз віддати Київ в руки місцевих жителів.

"А може місцеві люди, які люблять своє місто з дитинства, теж чогось варті. Це ж не означає, що ми не любимо всю Україну. Дуже навіть любимо", - підкреслив він.

Мэр из Габона?!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 20. September 2020

Нагадаємо, що Пальчевський різко розкрив проблему київських маршруток:"Кличко, готуйся до другого туру".

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