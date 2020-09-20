Общественный деятель Андрей Пальчевский жестко ответил Владимиру Зеленскому на критику Киева
Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал у себя в Фейсбук.
«Только что президент Зеленский в своей речи в поддержку Мэри Поппинс (она же по совместительству кандидат в мэры города) заявил о том, что мэром Киева киевлянин быть не должен. Дальше он сравнивал Киев с Габоном. Дальше он заявил, что Киев не входит в десятку лучших городов Украины», - отметил Пальчевский.
По его словам, в речи было еще много бессвязной информации об украинской столице.
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«Самое главное, из всех идущих в мэры киевлянин один я по рождению. Значит, грубо говоря, Владимир Александрович имел в виду меня…Хочется сказать, а давайте спросим у киевлян? Не так уж плохо быть киевлянином. Мы любим всех украинцев от Запада до Востока. Мы являемся столицей (и нас так растили с самого детства) гостеприимной к гостям с Юга и с Севера. Мы любим одинаково украиномовных и русскоязычных. А потом приезжают такие как вы, ребята, и все превращают то в Енакиево, то в «ваш квартал». Нехорошо как-то», - заявил Пальчевский.
По мнению общественного деятеля, нужно хоть раз отдать Киев в руки местных жителей.
«А может местные люди, которые любят свой город с детства, тоже чего-то достояны. Это же не значит, что мы не любим всю Украину. Очень даже любим», - подчеркнул он.
Напомним, что Пальчевский резко раскрыл проблему киевских маршруток: "Кличко, готовься ко второму туру".
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