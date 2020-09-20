Громадський діяч Андрій Пальчевський упевнений, що столиці потрібно присвоїти особливий статус

Про це лідер політсили "Перемога Пальчевського" заявив в ефірі телеканалу NewsOne, передає Politeka.net.

Так, Пальчевський озвучив три основні кроки, які повинен виконати новий мер. По-перше, міський голова повинен докласти всіх зусиль, щоб побороти корупцію, особливо, що стосується "розсаджування" по місцях "своїх" людей, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову.

"Найперше, я почну зі швидкої домовленості з командою розумних людей щодо правил гри в місті. Маю на увазі, що посадовці не повинні годуватися з міста і ставити своїх найближчих родичів на "солодкі" місця. Наприклад, оснащувати київські лікарні апаратурою за 10 або 12% відкату або продавати землю", – розкрив свою позицію політик.

Пальчевський акцентував увагу на тому, що у Києва повинні бути свої фінансові інструменти для залучення інвесторів.

"Що стосується стратегічного плану, то не можна приходити на посаду мера без професійної команди. Тому я зараз працюю з командою фахівців у питаннях інфраструктури, економіки та фінансів", - пояснив громадський діяч.

За його словами, у столиці має бути особливий статус. В першу чергу, це стосуватиметься фінансування з державного бюджету великих проектів, таких як будівництво мостів, вокзалів і т. д. - як ніяк Київ дає роботу сотням тисяч людей з усієї України.

"Друге, я б хотів поставити умову керівництву країни про те, що у столиці повинен бути особливий статус. Нам необхідно, залучаючи людей сюди, дати їм можливість побудувати своє життя. Побудувати для них муніципальне житло, яке здавалося б за доступною ціною, як це було зроблено в Берліні, Відні або інших містах Європи", - зазначив Пальчевський.

Третьою проблемою, яку необхідно вирішити, громадський діяч назвав хаотичну забудову Києва за рахунок самих же киян. За його словами, потрібно заборонити збирати гроші з майбутніх мешканців, які часто цілком виправдано ризикують залишитися і без грошей, і без житлоплощі. Пальчевський впевнений, що забудовникам слід брати фінанси в банках, а потім вже продавати готові квартири.

Нагадавши, Пальчевський попередив про проблему через вибори: "те, що можна було підготувати добре, ми вже профуфукали"

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