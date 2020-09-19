Громадський діяч Андрій Пальчевський прокотився в Київській маршрутці і розкрив схему, від якої страждають городяни

Як повідомляє Politeka.net, він розмістив нове відео на своїй сторінці в соцмережі Facebook, в якому розповів про стан транспорту. "Берете з маршрутників - гномите людей! Віталік.. і 40 розбійників!", - Так Лідер партії" Перемога Пальчевського " назвав ролик (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Громадський діяч записав відеоблог в салоні однієї з маршруток Києва. Він звернув увагу, що в автобусі немає кондиціонера та інших умов для комфортної поїздки, а незважаючи на це власники отримують великий прибуток.

"Їду зараз в маршрутці, Я розумію, чому за них так боряться і дають хабарі по 100 тисяч доларів на місяць. З тієї причини, що заробляється набагато більше. А маршрутки ці вбиті - крім усього іншого, в них немає кондиціонерів в нашу спеку. 21 століття, а ми все там же. Кличко, готуйся до другого туру", - підсумував Андрій Пальчевський.

Берете с маршрутчиков- гномите людей!Виталик.. и 40 разбойников! Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 19. September 2020

Раніше лідер "Перемоги Пальчевського" розповів про інші випадки корупції в Києві. Він звернув увагу, що в тендерах на закупівлю автобусів перемагає компанія "регіонала", який зараз знаходиться в розшуку. Крім того, у громадського діяча назріли питання до мера Віталія Кличка:

"Як можна вкрасти 4 млрд і не побудувати жодної станції метро за шість років? Чому Київ відданий на розтерзання будівельної мафії, ваших дружків, Войцеховському, Микитасю, Комарницькому? Навіть після публічних викриттів ці схеми продовжують працювати і ви перераховуєте безкарно на ці фірми сотні мільйонів наших грошей".

Нагадаємо, Пальчевський вказав українцям на головну хитрість влади перед виборами.

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