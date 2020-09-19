"21 век, а мы все там же"

Общественный деятель Андрей Пальчевский прокатился в киевской маршрутке и раскрыл схему, от которой страдают горожане

Как сообщает Politeka.net, он разместил новое видео на своей странице в соцсети Facebook, в котором рассказал о состоянии транспорта. "Берете с маршрутчиков - гномите людей! Виталик.. и 40 разбойников!", - так лидер партии "Перемога Пальчевського" озаглавил ролик (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Общественный деятель записал видеоблог в салоне одной из маршруток Киева. Он обратил внимание, что в автобусе нет кондиционера и других условий для комфортной поездки, а несмотря на это владельцы получают большую прибыль.

"Еду сейчас в маршрутке, я понимаю, почему за них так борятся и дают взятки по 100 тысяч долларов в месяц. По той причине, что зарабатывается гораздо больше. А маршрутки эти убитые - помимо всего прочего, в них нет кондиционеров в нашу то жару. 21 век, а мы все там же. Кличко, готовься ко второму туру", - подытожил Андрей Пальчевский.

Берете с маршрутчиков- гномите людей!Виталик.. и 40 разбойников! Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 19. September 2020

Ранее лидер "Перемоги Пальчевського" рассказал о других случаях коррупции в Киеве. Он обратил внимание, что в тендерах на закупку автобусов побеждает компания "регионала", который сейчас находится в розыске. Кроме того, у общественного деятеля назрели вопросы к мэру Виталию Кличко:

"Как можно украсть 4 млрд и не построить ни одной станции метро за шесть лет? Почему Киев отдан на растерзание строительной мафии, ваших дружков, Войцеховскому, Микитасю, Комарницкому? Даже после публичных разоблачений эти схемы продолжают работать и вы перечисляете безнаказанно на эти фирмы сотни миллионов наших денег".

Напомним, Пальчевский указал украинцам на главную хитрость власти перед выборами.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл печальную судьбу "Слуги народа" Юзика.