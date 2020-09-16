16 сентября на автотрассе Киев - Борисполь сотни машин застряли в пробке

Очередь из автомобилей растянулась на несколько километров. В скоплении машин стояли как легковые автомобили, так и загруженные фуры, передает "Апостроф".

Известно, что ремонтные работы стали причиной огромной пробки.

Ранее мы писали, что Киев возглавил антирейтинг по коррумпированности сферы строительства.

В этом можно убедиться, посмотрев результаты ежегодного исследования уровня коррупции в строительной отрасли Украины, проведенного "Украинским клубом недвижимости" при поддержке "Конфедерации Строителей Украины".

Так, строительная отрасль в Киеве коррумпирована на 86,7% (в 2019 году этот показатель равнялся 58%).

Второе место в рейтинге занимает Одесса с 20% показателем, третье место досталось Львову (6,7%).

В сообщении говорится, что Киеву хватило года, чтобы коррупция на стартовом этапе строительства выросла в 1,5 раза: 58,3% в 2019 году до 86,7% в 2020 году.