За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от китайского вируса



Об этом Politeka стало известно из сообщения мэра Киева Виталий Кличко в Телеграме.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян", - идет речь в сообщении.

На данный момент в Киеве уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания китайского вируса.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов за минувшие сутки. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Ранее мы писали, что на Киевщине за сутки рекордное количество больных на китайский вирус.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 сентября 2020 года на 10:00 официально подтвержден 6961 случай заболевания вирусом. В том числе у 573 детей и у 862 врачей.

За весь срок эпидемии из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1032 больных на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением) – 5929 человек.

Всего за период эпидемии в области погибли 136 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о один летальный случай у больного с коронавирусом.