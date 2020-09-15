За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от китайского вируса
Об этом Politeka стало известно из сообщения мэра Киева Виталий Кличко в Телеграме.
"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян", - идет речь в сообщении.
На данный момент в Киеве уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания китайского вируса.
В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов за минувшие сутки. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
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Ранее мы писали, что на Киевщине за сутки рекордное количество больных на китайский вирус.
По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 сентября 2020 года на 10:00 официально подтвержден 6961 случай заболевания вирусом. В том числе у 573 детей и у 862 врачей.
За весь срок эпидемии из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1032 больных на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением) – 5929 человек.
Всего за период эпидемии в области погибли 136 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о один летальный случай у больного с коронавирусом.