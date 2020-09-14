В Киеве разыскивают пропавшего подростка

Как рассказали в полиции, Радзевич Николай Витальевич пропал 13 сентября. Копы просят помощи в поисках ребенка и опубликовали его фото и приметы.

Приметы: на вид мальчику около 14-15 лет. Рост у него около 170-175 см, вес 71 кг. Николай полного телосложения. Волосы у подростка средней длины и темно-русого цвета. На левой щеке у мальчика есть родимое пятно.

Был одет: на нем были синяя кофта, черные спортивные штаны и красная кепка.

Если у вас есть любая информация о местонахождении несовершеннолетнего - звоните по номеру "102".

Ранее мы писали, что мэр Виталий Кличко сообщил, что Киев может оказаться в «красной» зоне карантина.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 14 сентября.

Мэр утверждает, что могут ввести жесткие ограничения, вплоть до закрытия разного рода заведений и прекращения работы транспорта.

При этом, Кличко подчеркнул, что эти ограничения ударят по предпринимателям, которые в данный момент не придерживаются элементарных правил безопасности.

По его словам, за прошедшую неделю Госпотребслужба проверила 280 ресторанов и кафе, магазинов и рынков. Был составлен 71 протокол о нарушениях.