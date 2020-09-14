В бюджете Киева достаточно средств, чтобы обеспечить пенсионеров чистой питьевой водой, заявил лидер политической силы «Победа Пальчевского».

Одной из насущных проблем Киева является качество воды, считает Андрей Пальчевский. Во время эфира на телеканале «Украина 24» он отметил, что из-за плачевного состояния водопроводных сетей, а также ненадлежащей работы городского водоканала, чистая питьевая вода практически недоступна киевлянам.

«Закрыли бюветы, поставьте обратный осмос. Мы богатый город. И давайте чистую воду бесплатно сначала пенсионерам, а потом и всем остальным», – призвал Андрей Пальчевский столичные власти.

Лидер «Победы Пальчевского» уверен, что бюджет города Киева, который составляет около 2 миллиардов долларов, вполне способен обеспечить установку систем обратного осмоса в домах пенсионеров.

«По утверждениям специалистов, сегодня разворовывается 30% городского бюджета. Это деньги, за которые могли бы строится больницы, детские сады. Но сегодняшняя власть не построила ни одной новой станции метро, ни одной больницы. Неужели кто-то думает, что в следующие 5 лет все будет по-другому?» – отметил он.

Как сообщалось, ранее Андрей Пальчевский требовал ввести муниципальные надбавки к пенсиям для жителей столицы и других крупных городов страны.