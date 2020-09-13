Украинский общественный деятель и лидер партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский оказался среди лидеров гонки за кресло мэра Киева

Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, проведенного ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Соцопрос проходил в Киеве с 5 по 9 сентября. Всего были опрошены 1500 жителей столицы.

Результаты опроса показали, что за нынешнего мэра Киева Виталия Кличко готовы проголосовать на выборах 23,6% человек. Сразу за ним в рейтинге идет Андрей Пальчевский, которого поддерживают 17,8% респондентов.

При этом среди тех, кто уже точно определился с кандидатом, Кличко поддерживают 26,8%, а Андрея Пальчевского – 20,2%.

При этом социологи отмечают, что с марта по июль этого года рейтинг действующего мэра демонстрирует негативную тенденцию, в то время как Пальчевский напротив усиливает свои позиции в преддверии выборов.

Новый соцопрос в Киеве показал топ-9 кандидатов в борьбе за кресло мэра:

Виталий Кличко – 26,8%

Андрей Пальчевский – 20,2%

Николай Томенко – 9,1%

Александр Попов – 6,2%

Андрей Билецкий – 5,7%

Ирина Верещук – 5,4%

Игорь Смешко – 5,3%

Сергей Притула – 5,0%

Алексей Гончаренко – 4,8%.

Отметим, что партия Кличко «Удар» не входит в число фаворитов по Киеву. Так, за нее готовы проголосовать на местных выборах только 9,8% опрошенных. На первом месте по опросам оказалась "Европейская солидарность" - 17,2%, за ней идет "Перемога Пальчевського" - 15,7%, а замыкает тройку лидеров "Слуга народа" с показателями в 11,5%.

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