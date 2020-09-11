По состоянию на утро 11 сентября в Киеве нашли еще 404 новых случаев заражения китайским вирусом за сутки

Как передает Politeka это новый антирекорд в столице.

Всего в Киеве подтверждены 16 523 случая заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 261 (+7 в сутки). С начала эпидемии в столице выздоровели 5 148 человек (+171 в сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 648 случаев Covid-19 (94 новых случая за сутки). С начала эпидемии выздоровели 4 430 человек (+41 за сутки), умерли 128 человек (+4 за сутки).

Напомним, в Киеве решено ввести дополнительные карантинные ограничения после распределения новых эпидемиологических зон в Украине.

10 сентября стало известно, какие карантинные ограничения будут действовать в разных регионах страны уже с 14 сентября. Об этом в своем Фейсбук сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.







«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.



В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».