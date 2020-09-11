По состоянию на утро 11 сентября в Киеве нашли еще 404 новых случаев заражения китайским вирусом за сутки
Как передает Politeka это новый антирекорд в столице.
Всего в Киеве подтверждены 16 523 случая заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 261 (+7 в сутки). С начала эпидемии в столице выздоровели 5 148 человек (+171 в сутки).
В Киевской области зафиксированы 6 648 случаев Covid-19 (94 новых случая за сутки). С начала эпидемии выздоровели 4 430 человек (+41 за сутки), умерли 128 человек (+4 за сутки).
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Напомним, в Киеве решено ввести дополнительные карантинные ограничения после распределения новых эпидемиологических зон в Украине.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.
В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».
Напомним, не хватает коек, врачи массово болеют: в больнице Киева рассказали о катастрофе с китайским вирусом.
Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.