В киевских больницах не хватает мест для больных китайским вирусом

В частности говорится о центральной районной больнице Киево-Святошинского района. передает Громадське.

Сейчас больница может вместить только 60 больных на китайский вирус. Официально зафиксировано 120 коек для пациентов.

По словам врача ЦРБ Александра Азарова, к ним отправляют пациентов со всей области. Треть персонала уже переболела вирусом, некоторые уволились.

К слову, в Киеве из-за недостатка финансирования может остановиться общественный транспорт.

Мэр Виталий Кличко обратился к депутатам Киевсовета с просьбой принять решение о дополнительном финансировании.

Об этом он сказал на заседании Киевсовета.

Дополнительного финансирования требуют КП “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.

Решение поможет обеспечить выплату заработных плат и стабильную работу предприятий.

Транспорт Киева понес огромные убытки из-за остановки во время карантина.