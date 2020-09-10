В киевских больницах не хватает мест для больных китайским вирусом
В частности говорится о центральной районной больнице Киево-Святошинского района. передает Громадське.
Сейчас больница может вместить только 60 больных на китайский вирус. Официально зафиксировано 120 коек для пациентов.
По словам врача ЦРБ Александра Азарова, к ним отправляют пациентов со всей области. Треть персонала уже переболела вирусом, некоторые уволились.
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К слову, в Киеве из-за недостатка финансирования может остановиться общественный транспорт.
Мэр Виталий Кличко обратился к депутатам Киевсовета с просьбой принять решение о дополнительном финансировании.
Об этом он сказал на заседании Киевсовета.
Дополнительного финансирования требуют КП “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.
Решение поможет обеспечить выплату заработных плат и стабильную работу предприятий.
Транспорт Киева понес огромные убытки из-за остановки во время карантина.