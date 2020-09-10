В Безрадичах Обуховского района мужчина выстрелил в женщину из ружья, у которой был ребенок на руках

Об этом сообщили источники в полиции, передает Обозреватель.

31-летняя женщина получила проникающее ранение грудной клетки и была госпитализирована. Чудом не пострадал маленький ребенок, который сидел у нее на коленях.

Стрелком оказался 40-летний мужчина, который демонстрировал потенциальному покупателю ружье и начал стрелять, во время чего поскользнулся. Полиция открыла уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что в Киеве аферисты ограбили съемную квартиру.

Они вынесли оттуда мебель и всю технику. Общая сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен.

Произошла кража имущества в Печерском районе столицы. При этом, воры оказались не совсем профессионалами. Они не заметили камеры, которые записали весь процесс. Выносили вещи из квартиры на 9 этаже в микроавтобус.

Ранее мы писали, что стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.

По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.

Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.