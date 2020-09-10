В Безрадичах Обуховского района мужчина выстрелил в женщину из ружья, у которой был ребенок на руках
Об этом сообщили источники в полиции, передает Обозреватель.
31-летняя женщина получила проникающее ранение грудной клетки и была госпитализирована. Чудом не пострадал маленький ребенок, который сидел у нее на коленях.
Стрелком оказался 40-летний мужчина, который демонстрировал потенциальному покупателю ружье и начал стрелять, во время чего поскользнулся. Полиция открыла уголовное производство.
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