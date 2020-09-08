В Киеве на АЗС мужчина угрожал подорвать станцию гранатой
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает vgolos.com.ua.
Ночью, 7 сентября, в полицию поступил звонок от работников АЗС о том, что мужчина ведет себя агрессивно и угрожал взорвать заведение.
Злоумышленник хотел приобрести алкогольные напитки в ночное время суток, но сотрудники заведения отказали ему. Тогда клиент достал устройство, похожее на гранату.
Наташа Королева устроила дикие танцы на улице, заткнув за пояс молодых артисток: Тарзану точно понравится
Скандал на "Танцях з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Несправедливо, это одна из лучших пар"
Андрея Данилко засняли в объятиях знаменитого красавца, редкие кадры: «Две легенды»
Звезда "Сватов" поразила внешним видом, фото перевоплощения: "Совсем другая"
Когда полиция приехала на место происшествия, то мужчина пояснил, что на заправке ему не продали алкоголь, поэтому он решил угрожать работникам подрывом заведения.
Ранее мы писали, что стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене