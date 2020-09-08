В Киеве на АЗС мужчина угрожал подорвать станцию гранатой

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает vgolos.com.ua.

Ночью, 7 сентября, в полицию поступил звонок от работников АЗС о том, что мужчина ведет себя агрессивно и угрожал взорвать заведение.

Злоумышленник хотел приобрести алкогольные напитки в ночное время суток, но сотрудники заведения отказали ему. Тогда клиент достал устройство, похожее на гранату.

Когда полиция приехала на место происшествия, то мужчина пояснил, что на заправке ему не продали алкоголь, поэтому он решил угрожать работникам подрывом заведения.

Ранее мы писали, что стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.

По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.

Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.