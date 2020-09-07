За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 244 новых случаев коронавирусной болезни

Как сообщает Politeka со ссылкой на СНБО, общее количество инфицированных возросло до 15 276.

С начала пандемии коронавируса побороть страшный недуг сумела 4 751 человек (за сутки 27), умерли 242 человека (за сутки 2).

На Киевщине за сутки коронавирусом заболели 86 человек. Общее количество инфицированных в области возросло до 6 278.

Напомним, в Украине решили расширить красную зону карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Эту информацию в своем Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, по результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности с 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование.



Немчинов отметил, что ужесточение карантина коснется тех населенных пунктов, которые попали в красную зону: Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Измаил и другие.

Отметим, что осенью Украина может столкнуться с напряженной ситуацией из-за распространения коронавирусной болезни. Карантин, вероятно, продлят и после октября, но он не будет жестким, рассказал премьер Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Несмотря на те показатели, которые у нас сейчас есть, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", – сказал он.

При этом Шмыгаль заверил, что власть не будет повторять локдаун страны, поскольку не видит экономической возможности остановить Украину на две и более недель.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.