Народный депутат Сергей Шахов будет баллотироваться на должность Киевского городского головы от политической силы «Наш край».



Об этом политик сообщил у себя на странице в Фейсбук.



"Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев – это не только крупные объекты и новостройки. Столица приходит в упадок на глазах. Это видят туристы, наши иностранные партнеры, украинцы из разных уголков Украины, посещая столицу. Киев - самый богатый город в Украине. Я убежден, если наведем порядок в столице – наведем порядок по всей стране.Верю в киевлян! Верю в «Наш край»! Верю в нашу победу!», - заявил Сергей Шахов во время Всеукраинского съезда политической силы «Наш край» в Киеве, 3 сентября.



Шахов отметил, что идет на выборы «напомнить нынешней киевской власти, что Киев – это не только большие объекты и новостройки» и что «пришло время вернуть цветущий Киев, каким он должен быть по праву».



Действующий нардеп также назвал свои приоритеты на посту мэра Киева в случае избрания: полный аудит устаревших объектов инфраструктуры столицы, ремонт дорог, проблемы новостроек, переполненных школ и детских садов.



Кроме этого, Шахов отметил, что продолжит свою работу на Луганщине.