В Киеве разыскивается несовершеннолетняя девушка
Днепровским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Греуп Виталина Витальевна, 2006 г. р., которая 01.09.2020 ушла из дома и по настоящее время не вернулась.
Приметы: на вид 14-15 лет, волосы короткие окрашены в светлый цвет.
ОДЕТА: в белую футболку, темно синие брюки, темно синие кеды, при себе имела рюкзак черного цвета с блестками.
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При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру «102».
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Об этом стало известно из сообшения отдела коммуникации полиции области, после осмотра состава взрывного устройства обнаружено не было.
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