В Киеве разыскивается несовершеннолетняя девушка

Днепровским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Греуп Виталина Витальевна, 2006 г. р., которая 01.09.2020 ушла из дома и по настоящее время не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, волосы короткие окрашены в светлый цвет.

ОДЕТА: в белую футболку, темно синие брюки, темно синие кеды, при себе имела рюкзак черного цвета с блестками.

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру «102».

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Об этом стало известно из сообшения отдела коммуникации полиции области, после осмотра состава взрывного устройства обнаружено не было.

"Сообщение поступило 2 сентября, около 2:30, от 23-летней девушки. Она заявила, что если не остановят поезд, то взорвет его. Пассажирку высадили на станции "Синельниково" Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что женщина была пьяна.

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