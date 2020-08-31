По состоянию на утро 31 августа в Киеве подтверждено 13370 случаев заболевания китайским вирусом

За сутки количество больных вирусом в столице увеличилась на 277 человек.

Это наибольшее количество по сравнению со всеми регионами Украины, передает glavcom.ua.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 4339 человек (за сутки 22), умерли 208 человек (за сутки 6).

В Киевской области зафиксировано 5669 случаев заболевания Covid-19. За сутки количество больных выросло на 89 человек. За предыдущие сутки увеличение составляло 91 человек. С начала эпидемии выздоровели от вируса 3613 человека (за сутки 1), умерли 96 человек.

Ранее мы писали, что в Киеве могут снова ввести жесткие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости на китайский вирус

Об этом он сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что возможность возвращения к жесткому карантину существует.

Он добавил, что система не справится, если люди продолжат пренебрегать карантином и будет резкая вспышка заболеваемости.

"С июля-начала августа мы начали вводить новый адаптивный карантин, предусматривающий внедрение более жестких мер в определенных административных территориях. Красная зона, или красный уровень эпидопасности означает, что нужно придерживаться жестких ограничений, оранжевая - немного лояльнее, что позволяет тому или иному региону больше экономически выживать, а желтый и зеленый - придерживаемся общепринятых ограничительных мер", - рассказал Ляшко.

В Киеве собрались декоммунизировать "Родину-мать" и не только, детали: "Мы не можем себе позволить..."

Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева, мама Верки не сдержалась: "Если трусы с шортами человек путает..."

"Кролик" с концерта ко дню Независимости оскорбил украинцев: "У людей нет мозгов!"