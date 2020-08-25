В Киеве на улице Кудряшова маршрутка застряла посреди проезжей части
Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, опубликованное Telegram-каналом "Соломенский район. Киев".
Из-за того, что дорога была залита большим количеством дождевой воды, пассажиры транспортного средства оказались заблокированными внутри салона.
На кадрах видно, что помимо автобуса, водный поток остановил и другие автомобиля.
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"Люди не могут выйти. Каждый раз, когда начинается дождь, улица Кудряшова превращается в бассейн", – сказано в описании к видео.
Politeka писала, что утром, 25 августа, Киев и пригород столицы накрыли сильные дожди. Сообщается, что в результате сильного ливня в Ирпене подтоплены улицы и подземные переходы.
В самой столице из-за затопления останавливалось движение трамваев в Пуще-Водице, трамваи пришлось пускать по другой линии, на данный момент они курсируют с отклонением от графика. Кроме того, сообщается, что из-за подтоплений опаздывают от графика трамваи, следующие по улице Дмитровской.
В Киеве водитель маршрутки не заметил того, что зажал дверью руку пожилой женщине. ЧП случилось на столичном проспекте Свободы. Водитель маршрутки №587 на остановке общественного транспорта зажал дверью руку женщины, выходившей из салона.
Отмечается, что женщине не удалось освободиться самостоятельно, и ее тянуло за маршруткой по асфальту. Водитель остановил транспортное средство лишь после того, как пассажиры начали громко кричать ему об инциденте.
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