В Киеве на улице Кудряшова маршрутка застряла посреди проезжей части

Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, опубликованное Telegram-каналом "Соломенский район. Киев".

Из-за того, что дорога была залита большим количеством дождевой воды, пассажиры транспортного средства оказались заблокированными внутри салона.

На кадрах видно, что помимо автобуса, водный поток остановил и другие автомобиля.

"Люди не могут выйти. Каждый раз, когда начинается дождь, улица Кудряшова превращается в бассейн", – сказано в описании к видео.

Politeka писала, что утром, 25 августа, Киев и пригород столицы накрыли сильные дожди. Сообщается, что в результате сильного ливня в Ирпене подтоплены улицы и подземные переходы.

В самой столице из-за затопления останавливалось движение трамваев в Пуще-Водице, трамваи пришлось пускать по другой линии, на данный момент они курсируют с отклонением от графика. Кроме того, сообщается, что из-за подтоплений опаздывают от графика трамваи, следующие по улице Дмитровской.

В Киеве водитель маршрутки не заметил того, что зажал дверью руку пожилой женщине. ЧП случилось на столичном проспекте Свободы. Водитель маршрутки №587 на остановке общественного транспорта зажал дверью руку женщины, выходившей из салона.

Отмечается, что женщине не удалось освободиться самостоятельно, и ее тянуло за маршруткой по асфальту. Водитель остановил транспортное средство лишь после того, как пассажиры начали громко кричать ему об инциденте.

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