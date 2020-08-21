Столичные перевозчики хотят повысить стоимость проезда в маршрутках

Об этом информирует Politeka со ссылкой на открытое письмо мэру Киева Виталию Кличко, размещенное общественным союзом "Ассоциация перевозчиков города Киева и Киевской области" в Facebook.

Так, в письме частные перевозчики сетуют на то, что до введения карантинных мер киевские маршрутки за день перевозили почти миллион пассажиров, сегодня же это число упало до 450 тысяч (практически в два раза).

Помимо этого, перевозчики утверждают, что расходы увеличились в связи с тем, что необходимо покупать маски для водителей маршруток и дезинфицирующие средства для подвижного состава.

Руководители транспортных предприятий жалуются на то, что столичная власть им не помогает, в связи с чем они находятся на грани банкротства.

В связи с этим, они намерены повысить стоимость проезда. Когда это случится, в письме не упоминается.

Politeka сообщала, что в Киеве водитель маршрутки не заметил того, что зажал дверью руку пожилой женщине. ЧП случилось на столичном проспекте Свободы. Водитель маршрутки №587 на остановке общественного транспорта зажал дверью руку женщины, выходившей из салона. Отмечается, что женщине не удалось освободиться самостоятельно, и ее тянуло за маршруткой по асфальту. Водитель остановил транспортное средство лишь после того, как пассажиры начали громко кричать ему об инциденте.

Общественный транспорт не перестает удивлять днепрян, и удивление это по большей части является неприятным. Как сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрян в соцсети, в городе курсирует маршрутка, в которой почти отсутствует расстояние между сиденьями.

Так, на днях в соцсети появилась информация о том, что в маршрутке №155 сиденья расположены настолько плотно, что сидеть там сможет либо маленький ребенок, либо очень стройные и невысокие пассажиры.

"В маршрутке №155 (место над колесом) от сиденья и до спинки следующего сиденья - всего около 11 см. Ноги невозможно поставить, только наискось и боком (при моем росте 160 см). От спинки одного сиденья и до спинки другого меньше 50 см. Есть какие-то нормы расстояния между сиденьями?"- написала возмущенная жительница Днепра.

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