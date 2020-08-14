В Киеве произошел инцидент в одной из маршруток

Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, размещенное на странице в Facebook сообщества Киев оперативный.

Так, стало известно, что конфликт произошел в салоне столичной маршрутки №6.

Уточняется, что двери маршрутного автобуса во время драки были закрыты, поэтому остальные пассажиры не могли покинуть салон.

На данный момент причины инцидента неизвестны.

Politeka сообщала, что львовского маршрутчика обвинили в отказе обслуживать ветеранов АТО. Соответственный пост опубликовал украинец на своей страничке в Facebook.

По словам мужчины, водитель автобуса не хотел брать в салон даже матерей воинов АТО.

"Украины! Я искренне хочу чтобы Вы все запомнили эту наглую скотину, потому что этот шофер нет ни стыда, ни совести. Он не уважает ни Защитников, ни их Матерей. И это есть факт. Этот шофер сам со Львова, и он иногда любит хамить Матерям Воинов АТО, и никогда не хочет брать к себе в автобус, чтобы бесплатно ехали АТОшники. Этом шоферу главное в жизни - это деньги, потому что он свою совесть давно пропил", - говорится в сообщении.

В Киеве у одной из маршруток на ходу сломалась задняя ось и отлетела на обочину вместе с колесами. Сообщается, что ЧП случилось с автобусом 192-го маршрута.

По предварительным данным, у маршрутки сломалась задняя ось и отлетела вместе с колесами. К счастью, пострадавших среди людей нет, поврежден лишь автомобиль Рено, оказавшийся рядом.

В Днепре АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры: "Будет катать роту ветеранов весь день".

В Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "Зажал дверью и прокатил несколько..."

"Будете ждать пока я пожру": маршрутчик из Запорожья остановил автобус с пассажирами ради обеда, кадры.