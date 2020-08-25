В Киевской области правоохранители ищут 17-летнюю Черник Надежду

Об этом информирует Politеka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев оперативный.

Сообщается, что девушка в понедельник, 24 августа девушка оставила место жительства (улица Вокзальная, пгт Великая Дымерка) и на данный момент ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 17-18 лет, рост – 170 см, девушка полного телосложения, волосы у нее прямые, длинные, окрашенные в темно-рыжий цвет, лицо круглое, глаза серые, носит очки для слабовидящих.

На момент исчезновения была одета в шорты черного цвета, черную футболку, серые текстильные кроссовки. При себе имела черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят звонить по телефону спецлинии полиции «102».

Politeka писала, что в Киеве ищут 15-летнюю Инну Салий, которая ушла из дома и не вернулась. Разыскивает девочку-подростка Деснянское УП ГУНП в Киеве. Сообщается, что Салий Инна Николаевна, 2005 года рождения в среду, 19 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась. На вид девочке 16-17 лет, ее рост – 160 см, среднего телосложения, волосы у нее – рыжие крашеные, клаза – карие.

Также в Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Булах Таисию Вячеславовну, 2006 года рождения. Стало известно, что девочка ушла из дома в среду, 19 августа и до сих пор не вернулась. Рост Таисии – 160 см, подросток худощавого телосложения, волосы – темно-русые, глаза – зеленые.

На Днепропетровщине разыскивают родителей маленькой девочки. Так, в городе Каменское Днепропетровской области разыскивают родителей или роственников найденной маленькой девочки.

По данным полиции, неравнодушные люди обнаружили девочку на улице и отвели ее в полицию. Оттуда ребенка передали в медучреждение, где он находится уже в течение одной недели. Девочка рассказала, что ее зовут Вероника Монохина, ей 8 лет. Свой адрес она назвать не смогла. Мать девочки - Алена.

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