В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Булах Таисию Вячеславовну, 2006 года рождения

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Стало известно, что девочка ушла из дома в среду, 19 августа и до сих пор не вернулась.

Рост Таисии – 160 см, подросток худощавого телосложения, волосы – темно-русые, глаза – зеленые.

На момент исчезновения была одета в голубые джинсы, белую футболку, черные кроссовки, на голове – голубая кепка.

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении девочки, просят обращаться по телефону спецлинии 102.

Politeka сообщала, что в Киевской области объявлены в розыск 24-летняя Алина Созанская и ее двое детей 5 и 2 лет. Стало известно, что 18 августа женщина с детьми ушли из дома в селе Светильня, до сих пор не вернулись и не выходят на связь с родными. На момент исчезновения мать была одета в красное платье, на ногах – белые мокасины с цветочным принтом.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю девушку. Так, в городе Кривой Рог Днепропетровской области без вести пропала молодая девушка.

По данным правоохранителей, 19-летняя Ирина Сергеевна Калинчук исчезла два дня назад. Девушка вышла из дома в понедельник, 17 августа, в 15.00, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В полиции также рассказали об особых приметах девушки. Она худощавого телосложения, у нее короткие волосы розового цвета. Ирина была одета в темно-синие джинсы с белыми лампасами, полосатую футболку и кеды синего цвета.

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