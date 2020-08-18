В Вишневом Киевской области разыскивают 16-летнюю Алину Галат и ее сына Артема

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Розыск детей" в Facebook.

Известно о том, что 17 августа около 6 вечера молодая женщина с полуторамесячным сыном вышла из своего дома на улице Сковороды на прогулку и до сих пор не вернулась, на связь с родственниками она не выходит.

Алине на вид 16-17 лет, рост девушки – 162 см, плотного телосложения, волосы – темно-каштановые, средней длины, лицо овальное, глаза голубые.

На момент исчезновения была одета в серую футболку, синие шорты выше колен. Ребенок находился в детской коляске песочного цвета с красными вставками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и ребенка, просят звонить на спецлинию "102".

Politeka писала, что на прошлой неделе на территории Одесской области пропали 24 ребенка. Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 10 по 16 августа текущего года.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области отметили, что все они были найдены и возвращены родителям. Кроме того, на прошлой неделе 23 родителя были привлечены к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей. Также за этот период с участием несовершеннолетних совершено 8 преступлений. 18 детей стали жертвами несчастных случаев.

В Харькове разыскивают 46-летнюю Скиртенко Анну, которая 16 августа в районе Алексеевки (проспект Победы) 9.30 вышла из дома, и до сих пор её местонахождение неизвестно.

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