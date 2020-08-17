В Киеве пропала 19-летняя девушка

Об этом пишет Politeka со ссылкой, размещенной на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

Так, сообщается, что Нестерко Диана Александровна, 2001 горда рождения проживающая в столице на Дарницком бульваре, ушла из дому в понедельник, 10 августа и до сих пор не вернулась.

У девушки зеленые глаза, черные волосы до плечей, рост пропавшей – 167 сантиметров. Иногда пропавшаяносит очки. В день исчезновения была одета в черные джинсы и черную кофта, с собой имела телефон и ноутбук.

Всем, кому хоть что-нибудь известно о судьбе или местонахождении Дианы, просят обращаться по телефонам: 068-739-7875 (Ковальчук Мальвина Владимировна); 102; 732 07 00, 097 172 11 84 (поиск пропавших детей), 096-9835970 (Станковская Алина Владимировна), 096-3186212 (Чайка Ирина Владимировна).

Politeka писала, что на Днепропетровщине пропал несовершеннолетний парень. Так, по данным правоохранителей, в городе Новомосковске Днепропетровской области разыскивают 17-летнего Луку Татаринова.

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