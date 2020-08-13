В Киеве женщина оставила под магазином двух маленьких детей

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления столичной Нацполиции в Facebook.

Сообщается, что правоохранители получили сообщение о том, что на улице Северной рядом с магазином продолжительное время стоит без присмотра коляска с двумя малышами.

Полицейским удалось найти родственницу детей и узнать от нее, почему она их оставила у магазина.

Стало известно, что семья девочек состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с тем, что родители детей уклоняются от выполнения своих обязанностей.

По словам женщины, ее дочь оставила детей у нее и не появлялась дома около двух месяцев. Женщина написала официальный отказ и передала двух девочек на попечение государству. После медицинского осмотра малешек отправили в медучреждение.

Politeka писала, что в Виннице маленький ребенок выпал из окна и умер. По данным местного интернет-издания, 10 августа около 15.45 на ул. Тимофеевской мальчик выпал из окна.

Известно, что ребенок играл в квартире вместе со своим восьмилетним братом. Дети открыли окно и тогда младший оперся на москитную сетку, которая его не выдержала, и он полетел вниз.

Упав с восьмого этажа, 4-летний ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок умер во время оказания ему первой медицинской помощи. По факту смерти 4-летнего мальчика полицией города было открыто уголовное производство.

Трагедия в день рождения: в Днепре во время праздника оборвалась жизнь 7-летнего мальчика.

В Днепре пропала без вести 13-летняя девочка: фото и особые приметы.

На Харьковщине бесследно исчез мальчик, родители молят о помощи: фото и приметы.